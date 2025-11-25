苗栗 鍾東錦拚連任 綠美女議員應戰

苗栗縣長選戰開始起跑，國民黨籍縣長鍾東錦尋求連任，憑藉過去3年政績、被評為五星級縣長表現，以及任內力促朝野和解、合作，共創苗栗地方建設，連綠營民代都給予肯定，力拚連任。（本報資料照片）

苗栗縣長選戰起跑，國民黨籍縣長鍾東錦欲以過去3年政績、被評為五星級縣長，以及促成朝野、地方派系和解，並協助陳超明、邱鎮軍挺過大罷免等，訴求鄉親支持尋求連任。民進黨日前通過徵召美女律師議員陳品安出馬挑戰，陳品安期望用理性論政方式與鍾東錦展開一場君子之爭。

鍾東錦民國111年投入縣長選戰時，以無黨籍身分面對國民黨主席朱立倫提名的前水利會長謝福弘，以及民進黨徵召的頭份市前市長徐定楨內外夾擊，最後在時任縣長徐耀昌退黨力挺下當選。

鍾東錦就任後首先尋求解決藍營內部衝突，與前縣長劉政鴻的劉派完成大和解，並在縣議會對綠營議員質詢建言，放軟身段聆聽接納，讓苗栗府會避免脣槍舌戰激烈衝突，不少綠營議員給予鍾肯定，不過也讓部分藍營議員略有微詞，苦笑稱「縣長好像對綠營比較好」。

鍾東錦另以出身企業的經驗，以民營公司效率要求施政進度，並坦率面對缺失，先前齊柏林長子齊廷洹遭縣府聘雇人員不當言語對待，鍾東錦第一時間認錯，讓縣民留下深刻印象。

而在大罷免期間，鍾東錦力挺一選區無黨籍立委陳超明、二選區國民黨立委邱鎮軍，但站台宣講期間，以中央政府執政缺失切入，從不口出惡言，協助陳、邱挺過大罷免，更讓2人的二階罷免連署未過門檻，罷團直接宣布不送件，證明其尋求連任的實力。

民進黨中央選對會19日通過由黨籍苗栗縣議員陳品安出馬挑戰，陳品安從就讀台大財金系開始，就接觸樂生療養院等社會公益議題，並在律師詹順貴引領下，一路唸到台大科法所，期間投入許多環保議題，在苑裡鎮「反瘋車」運動中，也促成來自高雄市岡山的陳品安，選擇落腳苗栗縣。

陳品安以認真問政、服務，在111年贏得通苑地區最高票，順利連任縣議員，鄉親的高度肯定也讓陳品安繼續投注對苗栗的關愛。據接近陳品安的地方人士透露，陳品安在113年的立委選戰中，原有機會挑戰海線立委，但因康世明率先表態參選，才讓陳品安繼續留在縣議會，如今則代表民進黨角逐縣長，期盼她能端出讓苗栗鄉親耳目一新的政見。