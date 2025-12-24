苗栗 鍾東錦：賴香伶任第二副縣長

苗栗縣長鍾東錦（前排右）24日就職3周年記者會上公開宣布第二副縣長人選，正是外界傳聞鎖定的台灣民眾黨政策執行長賴香伶（前排左）。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦在24日就職3周年記者會，宣布第二副縣長人選是台灣民眾黨政策執行長賴香伶，他已獲得柯文哲前主席及黃國昌主席同意，並在23日通過電話，很感謝民眾黨可以把這麼優秀的人才借給苗栗縣。賴香伶被問及這是否意味藍白合時強調，國人都很期待政黨之間是合作，而不是對立，所以藍白合的進程裡，最希望就是政策政見能夠合作，不是只有在基隆，或是未來在新竹，她都會全力去促成。

黃國昌昨受訪回應，鍾提出邀請，賴也有意願，但賴目前還是民眾黨政策會執行長，會一直持續完成明年地方選舉共同政見及全國共同政見後，跟國民黨智庫對接，不會有任何影響，明年3月才會赴苗栗就任。

賴香伶出身自鎮苗栗縣三義鄉西湖村，是標準的客家子弟，她自新竹女中畢業後就讀輔大就讀，後來長期投身勞工運動，曾在柯文哲北市府的勞動局長、民眾黨不分區立委，目前是民眾黨政策會執行長兼苗栗縣黨部主委。

鍾東錦在24日就職3周年記者會結束後，接受媒體聯訪時宣布，縣府第二位副縣長人選就是賴香伶，縣府團隊也獲得前現任主席柯文哲、黃國昌同意，他們23日通過電話，感謝民眾黨把這麼優秀的人才借給苗栗縣。賴香伶也是苗栗子弟，能回到家鄉服務，她在立委期間表現，對苗栗縣的付出照顧，大家也有目共睹。

賴香伶感謝鍾東錦的抬愛，期待這個工作角色能發揮功能，在這塊土地發展來貢獻專業跟能力。媒體問及是不是為明年藍白合做典範、一個出發點？賴香伶說，國人都很期待政黨間是合作，而不是對立，所以藍白合進程，最希望就是政策政見能夠合作。

她說，鍾縣長有很多政策跟民眾黨理念符合，在促成國家重大政策方面，區域合作不只在基隆或未來在新竹，她會全力促成。