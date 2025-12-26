苗栗「鐮刀男」隨機砍傷婦人！又衝超商揮刀遭警壓制逮捕 法院裁准羈押

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

苗栗市昨（25）日發生一起隨機攻擊事件，一名何姓男子持柴刀在市區遊蕩，先後砍傷路過婦人及恐嚇超商店員。苗栗地檢署今（26）日指出，檢察官偵訊後認定何男涉犯傷害罪及恐嚇危安罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請羈押，經法院審理後裁定羈押獲准。

苗栗市一名何姓男子昨（25）日持柴刀在市區遊蕩，砍傷路過婦人及恐嚇超商店員，苗栗地檢署向法院聲請羈押獲准。（圖／翻攝畫面）

警方調查，25日下午約4時55分，何男不明原因在苗栗市源林街一帶持柴刀揮舞，朝一名53歲婦人腰部揮砍，所幸刀具不利，婦人左側腰部挫傷，送醫治療後並無大礙。何男犯案後持續在街頭徘徊遊蕩，還砸毀一輛停等紅燈轎車的鈑金，並多次跌倒，詭異行徑讓路過民眾紛紛閃避。

約下午5時2分，何男徒步走進一家超商，作勢揮刀恐嚇櫃檯店員，店員及時閃避未受傷害。距離僅約150公尺的北苗派出所獲報後，立即出動大批警力，於1至2分鐘內趕抵現場，壓制何男並查扣柴刀。

檢方認為被告嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，向苗栗地方法院聲請羈押獲准。（圖／翻攝畫面）

警方指出，何男疑似施用毒品，遭壓制時神智不清、無法清楚表達，除立即戒護就醫外，也同步通報心理健康中心指派社工到場協助。全案經依傷害及恐嚇危安罪嫌移送苗栗地檢署偵辦後，檢方認為被告嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，向苗栗地方法院聲請羈押，法院認為檢方聲請理由成立，裁准羈押。

