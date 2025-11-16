苗栗『青春Show起來』登場 22組兒少團隊熱力展演

苗栗縣政府十六日在苗栗火車站西站廣場，舉辦「青春Show起來！表演魂燃燒吧！」展演活動，熱鬧滾滾。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣政府十六日在苗栗火車站西站廣場，舉辦「青春Show起來！表演魂燃燒吧！」展演活動，邀請二十二組團隊、逾二百名兒童及少年接力表演歌舞節目，周邊的青創市集也熱鬧滾滾。活動規畫充分呈現公私協力推動兒少政策的豐碩成果，更是《兒童權利公約》的具體實踐，落實保障兒少權益。

苗栗縣政府社會處每年安排一系列《兒童權利公約》（CRC）宣導活動，旨在透過成果展演提供兒少發揮自我、展現多元才華與團隊合作的舞台，大力倡議的「參與權」與「休閒與文化權」，十六日活動就是其中一部分。活動另結合地方資源，推廣禁止歧視、兒少最佳利益、生存與發展權、自由表意權等四大核心主軸，以增加社區對兒少公共參與的正向支持。

副縣長邱俐俐表示，肯定主辦及協辦單位請來美式啦啦隊、舞蹈工作室與原民團隊共演，讓多元文化進駐公共空間，同時結合青創市集增添創意，串連文化、創意、產業與年輕人的能量，形成支持青年最重要的生活環境；苗栗的未來，正在此處成長。

十六日活動由Luxy Girls美式啦啦隊率先登場，充滿活動與節奏感的動作掀起全場歡呼，接著是無限旋轉舞蹈工作室帶來融合現代舞、街舞與Kpop元素的創意演出，展現年輕世代的自信與舞台魅力。

壓軸登場的O.S.T 泰雅的後代則是台灣原住民歌手組合，以泰雅族語演唱為主，融合傳統旋律與現代節奏，唱出族群文化的驕傲與青春能量，為活動注入深厚文化底蘊與情感張力。