苗栗 養豬產業優化 鍾東錦盼科學管理

為推動養豬產業現代化，提升國產豬競爭力，苗栗縣養豬協會27日舉辦114年養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫記者會，宣導台灣豬肉及地方畜產品。針對非洲豬瘟引發的禁用廚餘爭議，縣長鍾東錦與立委邱鎮軍呼籲中央應以科學管理取代全面封殺，兼顧防疫與循環經濟。

苗栗縣養豬協會理事長廖秀紅表示，面對非洲豬瘟威脅，台灣憑藉嚴格邊境管理守住產業根基，目前國內豬肉供應穩定且安全。苗栗養豬場已現代化，採用水簾式畜舍、高架床等先進設施，並透過科學管理與循環利用兼顧豬隻健康與食安。喊話中央非洲豬瘟只是個案，不應全面禁止廚餘利用，應以科學監督方式維持循環經濟與產業發展。

鍾東錦表示，全面禁止廚餘恐造成龐大成本，最終可能轉嫁至學校營養午餐與社會支出。以苗栗縣為例，每日廚餘量龐大，若完全列為事業廢棄物，清運與處理費用將非常可觀。廚餘仍可利用，只要採取科學化管理，例如「蒸煮處理」並調整營養配方，即可兼顧防疫與豬隻健康。

鍾東錦表示，透過改善飼料調配與處理方式，不僅能讓豬吃得好、活得快樂，也能提升豬肉品質，是符合循環經濟與生態天理的作法。呼籲中央提供明確政策與配套措施，讓地方政府及業者有合理管理方法，而非一刀切全面禁用。

立委邱鎮軍表示，防疫過程中部分責任在中央部會推諉，造成地方政府與業者困擾。苗栗縣已建置廚餘蒸煮中心，耗資上億元，若中央單方面全面禁用廚餘，將對地方與養豬業者造成實際困難。他強調，廚餘仍可用於堆肥、黑水虻養殖或生質燃料，但必須有中央配套措施，兼顧防疫、環境管理與產業運作，呼籲中央制定政策前充分考量地方需求，提供合理輔導與補助，避免影響地方與業者生存。

縣府農業處副處長蔡政新指出，苗栗有277戶養豬戶，總共飼養約5.8萬頭，其中10戶使用廚餘養豬，共1.13萬頭。明年1月至12月為廚餘養豬過渡期，已有4家養豬場安裝監控、溫控及GPS設備持續使用。盼過渡期結束後仍能合理利用廚餘，兼顧防疫、安全與產業發展。