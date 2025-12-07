苗栗「2025山釀青春演唱會」 兩日嗨翻近萬歌迷

▲苗栗縣長與鄉民同享音樂饗宴。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府於12月5日、6日兩天在苗栗縣巨蛋體育館盛大舉辦「2025山釀青春演唱會」，分別以「山釀聲活」及「山釀好Young」為主題，邀請重量級卡司及新世代人氣歌手接力登場，吸引近萬名粉絲到場共襄盛舉，現場氣氛熱烈，展現苗栗音樂文化的多元魅力。

12月6日的「山釀好Young」則由小男孩樂團、草屯囝仔、陳華、鼓鼓及滅火器等深受年輕族群喜愛的歌手團體接力演出，熱力引爆巨蛋，讓苗栗成為音樂與青春的舞台。

縣長鍾東錦6日晚上偕同勞工及青年發展處長王浩中、副處長蔡貴香、立委邱鎮軍及賢伉儷、議員曾美露、許櫻萍及各級民意代表皆到場支持，與鄉親朋友一同沉浸在音樂的美好氛圍中。

縣長鍾東錦表示，山釀青春演唱會已經邁入第三年，感謝大家熱情參與、齊聚一堂。縣府也會盡心盡力把節目安排得更好，讓大家能盡情享受音樂的美好。他認為，喜歡音樂、喜歡舞蹈，是人生中非常棒的事情，更是展現青春活力的重要方式。

鍾東錦進一步表示，本次活動不僅有精彩的演唱會內容，更感謝台灣中油股份有限公司探採事業部及多組企業的贊助，讓縣民除了欣賞好歌外，還有機會抽中度假飯店住宿券，帶回滿滿驚喜。

鍾東錦也期盼，透過這樣的舞台，能夠激發更多苗栗的年輕朋友展現才華，未來能培養出優秀的歌手與舞者，成為全國矚目的明星，讓大家都能以苗栗之光為榮。