苗栗10.5萬長者喜領春節紅包 鍾東錦：7月起敬老卡可至農會購物

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

農曆春節將至，苗栗縣政府今（2）宣布115年春節敬老禮金將於2月4日（星期三）準時匯入長輩帳戶，若因帳戶遭凍結、列為警示戶或帳戶錯誤導致匯款失敗（退匯）之情形，公所將主動聯繫通知，改以「現金」方式補發。另外，苗栗縣長鍾東錦也表示，今年7月起，苗栗敬老愛心卡可到各地農會小舖，購買日用品或農產品，讓農、老共創雙贏。

苗栗縣政府說明，凡114年1月1日（含）前設籍本縣且115年1月1日（含）前年滿65歲以上長者或55歲以上原住民，每人將領到新台幣1000元，本次春節敬老禮金共計10萬5957位長輩受惠，發放總金額達新台幣1億595萬7000元。為落實簡政便民，禮金發放以「直接匯款」為主，由全縣18鄉（鎮、市）公所執行撥款作業，長輩無須舟車勞頓即可領取。

社會處溫馨提醒，禮金入帳後，長輩刷存摺確認時請留意存摺摘要：大多數金融機構帳戶將顯示「敬老禮金」，戶籍位於公館鄉、南庄鄉及三灣鄉且使用郵局帳戶的長輩，摘要則會顯示「春節禮金」。

針對少部分長輩因帳戶遭凍結、列為警示戶或帳戶錯誤導致匯款失敗（退匯）之情形，公所將主動聯繫通知，改以「現金」方式補發，確保每位長輩的權益絕不受損。考量春節連假因素，現金補領期限延長至3月16日（星期一）截止，逾期將不再補發，請長輩務必留意時程。若有退匯情形須更新帳戶資料者，務必於5月20日（星期三）前向戶籍地公所完成變更，以利後續節日禮金能順利撥款。

鍾東錦強調，春節期間常是詐騙集團活躍高峰期，縣府辦理敬老禮金發放「絕對不會」透過電話要求長輩操作提款機（ATM）、網銀或要求提供密碼。若接獲不明群組訊息或連結，請務必提高警覺，有任何疑慮，請撥打反詐騙專線165、縣民專線1999或直接洽詢戶籍地公所及縣府社會處老人福利。

另外，鍾東錦認為，生活小確幸應該要便利、務實、可行，故今年7月起，苗栗敬老愛心卡可到各地農會小舖，購買日用品或農產品。他解釋，長輩們不太會使用網路，也鮮少搭乘公眾運輸，敬老愛心卡經常被放在老人家的抽屜裡，成為敬而不用的社福紀念小物，對65歲以上的長者來說，誠意有餘，但實用不足。

「讓長輩知道怎麼用？哪裡用？如何用？有其必要性」鍾東錦說，對老一輩的長者來說，農會是自小以來的共同記憶，他們也許不知道最近的便利店在哪裡，但肯定知道到農會要往哪裡去，因此敬老愛心卡可泛用於農會購物，對老人家來說，再便利不過。他強調，有時候一點小小的改變，就能讓社會福利更便民、更友善、更落實於庶民經濟。

