苗栗11月外籍人頭帳戶「0發生」 鍾東錦肯定警察局專案成效 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

依據內政部警政署統計資料，近3年查獲外來人口販賣金融帳戶成為詐騙集團犯罪工具的案件，對象以「合法移工」占比超過7成為最大宗，為防制轄內移工銀行帳戶淪為洗錢工具，苗栗縣政府警察局、勞工及青年發展處自今年6月起共同推動「結帳還鄉」專案，11月外籍人頭帳戶更達成「零發生」的目標。苗栗縣長鍾東錦今（17）肯定專案結果，並表示，在母國與台灣之間築起一條防線，讓移工安心回家，讓人民財產安全。

廣告 廣告

鍾東錦認為，在笑貧不笑娼的年代，詐騙集團高調炫富，重罪輕放，海外狂撈數十億，即使回台被捕，輕判出獄之後又是一條好漢。但是受害的人民賠上一生辛勞所得，沒了青春，沒了積蓄，沒了家庭的和樂與未來。

「我們憤恨難平，詐團逍遙海外，人權至上，受害者權益何在？」鍾東錦說，法度無法制裁的部分，政府無力可管，只能期望立法院修法重罰，重罪嚴判。而許多外籍移工與學生不熟悉國內法律，離台前留下的銀行帳戶不慎為詐團所利用，成為洗錢人頭帳戶，劫掠台灣人民財產，無處求償。

苗栗縣政府警察局同仁十分用心，提出「結帳返鄉」專案協助移工解決離台後遺留的帳戶問題，不僅讓他們多年工作所得可以悉數取回，更讓縣內移工人頭帳戶洗錢案件大幅度減少了75%以上，守護人民財產，也為這些移工保住了優質外籍勞工朋友的清白。

苗栗縣警局表示，為防制轄內移工銀行帳戶淪為洗錢工具，警察局及苗栗縣政府勞工及青年發展處自今年6月起共同推動「結帳還鄉」專案，透過「3E」策略，即教育移工（Education）、夥伴參與（Engagement）及溯源執法（Enforcement），結合外國駐台機構、在地廠家及人力仲介公司，積極推動專案工作。縣府團隊派員前往在地各僱用百名以上移工企業訪視、宣導，協助外籍移工在工作期滿還鄉前，結清在台灣的金融帳戶，有效降低移工們將金融帳戶販賣給詐騙集團，共同防杜外籍人頭帳戶（號）。

經警局統計「結帳還鄉」專案前後數據，外籍人頭帳戶數大幅降低，其中移工涉及人頭帳戶件數更從1至5月的44名降為6至11月的10名，且11月份外籍人頭帳戶更達成「零發生」的目標，也未有移工約滿出境販賣帳戶情形，展現專案成效顯著。

依據洗錢防制法第22條規定，任何無正當理由交付、提供金融帳戶予他人使用，若同時伴隨「期約或收受對價」、「交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上」、「經警察機關裁處告誡後5年內再犯」之行為者，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科100元以下罰金。警察局提醒民眾切勿將金融帳戶（號）無故交付予他人使用，以免誤觸法網。

照片來源：取自鍾東錦臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台中養豬場違法廚餘養豬 農業局：從重處百萬罰鍰

財劃法不副署僵局 黃健豪：賴卓在嘲諷中華民國憲法

【文章轉載請註明出處】