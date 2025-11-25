苗栗12米高「電信鐵塔」5千元競標！ 警：可以拿來當聖誕樹

苗栗縣警察局通霄警分局白沙派出所因老舊不堪使用即將原地重建，派出所旁一座服役18年的12公尺高電信鐵塔也隨之功成身退。警方為節省公帑並賦予鐵塔新生命，決定透過「台北惜物網」公開拍賣，底標5000元、價高者得，為期7天的拍賣已於日前開始進行。

警方為節省公帑並賦予鐵塔新生命，決定透過「台北惜物網」公開拍賣，底標5000元、價高者得，（圖／警方提供）

苗栗縣警察局後勤科長張中表示，白沙派出所日前以4200多萬元發包原地重建，新廳舍規劃為2層樓建築，未來將在樓頂設置新型電信收發訊設備。目前廳舍旁的舊電信鐵塔於2007年花費13萬餘元興建，高度達12公尺，隨著派出所重建計畫也需一併報廢。

電塔拍賣。（圖／翻攝台北惜物網）

張中指出，這座鐵塔以螺絲固定、外層經過鍍鋅處理，即便在濱海地區使用18年仍堅固如初。警方評估若僱工移除需要5、6萬元，廢材還要變賣繳回公庫，整個過程相當費時費力，因此決定透過台北惜物網進行公開拍賣。得標者必須在12月20日前完成鐵塔拆除和清運作業，若流標則由警察局自行拆除。

警察局表示，希望藉由公開拍賣將鐵塔提供給有需求的民眾或企業，賦予鐵塔新的生命，符合環保永續理念，歡迎有相關需求的民眾或業者踴躍上網競標。基層警員對此創新做法熱烈討論，認為有需求者或許可買回妝點成聖誕樹，或者打造為縮小版巴黎鐵塔等用途。

