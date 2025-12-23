苗栗18鄉鎮市同意配合分擔每餐30元營養午餐費



提供免費營養午餐，苗栗縣經溝通協調，18鄉鎮市公所同意配合分擔一半，也就是每餐30元費用。另外，針對營養午餐廚餘回收，苗栗縣除了鼓勵學童吃完午餐，珍惜資源並讓廚餘減量外，也將召開跨局處會議，研議在招標時納入規範，逕由廠商回收清運廚餘。



苗栗縣政府23日召開縣務會議，縣長鍾東錦感謝18鄉鎮市公所，在下學期配合分擔營養午餐經費，一半、每餐30元的費用，讓學子可以享用免費營養午餐。



與會苑裡鎮長劉育育則建議，苑裡有部分學校的營養午餐廚餘，因廠商未直接回收清運，最終須由公所清潔隊處理；她建議縣府廣為宣導，鼓勵孩子盡量把營養午餐吃完，珍惜資源又為廚餘減量，同時協調委外廠商能夠一併處理廚餘。

教育處長葉芯慧回應，縣府已要求不論公辦公營或公辦民營廠商，在菜色方面做得更美味且營養衛生，飯菜的量也掌握得更精準，讓孩子盡量吃完 飯菜，將廚餘減至最少；另外，教育處與環保局討論過，對於營養午餐廚餘的回收清運，依規範標準每公噸補助1600元，請各公所清潔隊先協助處理，公辦民營的部分，原則上亦由廠商逕行回收運送到掩埋場，未來將進一步估算費用，並研議在招標時納入規範，逕由廠商回收清運廚餘。

縣長鍾東錦希望釐清營養午餐廚餘回收的權責歸屬，避免各校作法不同調，導致鄉鎮市公所無所適從，他也指示由秘書長陳斌山召集跨局處協商，儘快討論出全縣一致的作法。