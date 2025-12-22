苗栗2歲女童「手指卡洞洞椅」痛到大哭 消防「連人帶椅」送醫鋸開

苗栗2歲女童手指卡洞洞椅。（圖／苗栗消防局）

苗栗縣頭份市田寮社區昨（21）日舉辦冬至活動，一名2歲黃姓女童陪同父親參加，期間因好奇將右手中指伸入塑膠椅孔洞，結果卡住無法拔出，當場因疼痛與緊張情緒大哭。消防人員接獲報案後立即趕抵，評估後決定連同椅子一起送醫，最終順利協助女童脫困，所幸手指並無大礙。

苗栗縣消防局表示，事件發生於昨日中午11時53分，地點為頭份市田寮社區活動中心。到場時，救護人員發現女童的中指緊緊卡在塑膠椅面孔洞中，神情明顯慌張，且不停啼哭。當時父親正將女兒抱在懷中安撫。

為了避免現場處理過程中造成進一步傷害，救護人員決定將女童連同整張椅子送往頭份市的為恭紀念醫院急診室。抵達醫院後，醫護人員先在女童手指上塗抹凡士林潤滑，再覆蓋醫療用布以保護其他部位，隨後以車刀鋸開椅面，再使用老虎鉗仔細剪除椅子部分結構。

歷經一番小心處理後，女童終於順利脫困。經急診室初步檢查後確認手指並無明顯外傷，結束驚魂記後，家長將女童接回家中休息與安撫。

苗栗縣消防局以車刀鋸開椅面（圖／苗栗消防局）

