苗栗2男警濫用職權查個資！1人幫女友查資料、1人偷查哥哥…下場慘了

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗大湖分局2員警濫查個資被抓包，遭檢方起訴。（圖／google maps)

苗栗縣警局大湖分局爆發員警違紀事件，同單位的2名年輕員警，涉嫌利用職務之便查個資，1人幫女友查他人車籍資料，另1人偷查胞兄個資，事後分局察覺異常，主動列管輔導並移送地檢署偵辦。苗栗地檢署近日偵結，分別依觸犯公文書登載不實及個資法等罪嫌起訴二人。

檢方調查，2022年4月26日下午，劉姓員警（30歲）在派出所辦公室內，以個人警政知識聯網帳號，以不實之事由登載，選填查詢事由「一般行政協助查證」，幫其黃姓女友查詢他人自用小客車的車籍資料與車主年籍資料，並翻拍內容，透過通訊軟體LINE傳給女友。

而另一名同派出所的陳姓員警（27歲）則在2023年1月11日晚間，利用值班學長大意，未將警用電腦帳號登出機會，使用學長的M-POLICE整合查詢系統帳號，輸入自己胞兄的身分證字號，偷查哥哥的人別、駕駛證籍等個人資料。

二人違法行為被分局發現，主動列管輔導並移送地檢署偵辦。檢察官接獲告後，立即聲請搜索票查扣劉姓員警手機，經查驗後證實劉員觸法，劉員也坦承犯行，被依公文書登載不實、個人資料保護法起訴。

陳姓員警則否認犯罪，坦承曾因好奇使用警用系統查詢過胞兄個資，但已經沒有印象了。檢察官根據當日值班員警證詞及查詢紀錄等相關資料，認定陳員僅為私人目的，非法使用公權力，屬公務員假借職務上機會，非法蒐集個人資料，且對隱私權已有所侵害，依公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪嫌起訴。



