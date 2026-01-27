苗栗2警用重機停紅燈慘被撞！休旅車「瘋狂4連撞」

苗栗縣三義鄉台13線近八股路段，昨日傍晚5時14分發生一起連環追撞事故。根據苗栗縣警察局調查，59歲童姓男子駕駛休旅車，沿台13線由北往南直行，準備返家途中，行經八股路口時，疑似未注意前方路口號誌已變換為紅燈，直接追撞前方剛停等紅燈的轎車。

被撞轎車由41歲徐姓女子駕駛，車輛受到撞擊後失控前衝，隨即撞上前方正在執行巡邏勤務、同樣停等紅燈的苗栗縣警察局交通隊2部警用大型重機。現場畫面顯示，2名騎乘重機的員警反應迅速跳車閃避，均未受傷，但2部警用大型重機被撞倒在地，車體受損須進廠維修。

徐姓女駕駛因瞬間撞擊力道，胸部撞擊方向盤造成挫傷。三義分駐所獲報後立即派員到場，協助管制疏導交通，並將徐女送醫救治。經醫院檢查後確認無生命危險，目前已無大礙。

警方現場調查發現，2名執勤員警及徐姓女駕駛均無飲酒情形。肇事的童姓男子經酒精檢測，酒測值為0.13毫克，雖有酒精反應但未超過法定標準值0.15毫克，且通過生理平衡測試。警方表示，詳細肇事原因仍在調查釐清中，初步研判為未注意前方路況所致。

苗栗警分局特別呼籲，駕駛人行車時應保持全神貫注，隨時注意前方路況變化，尤其接近路口時更應減速慎行。即使酒測值未超標，酒後駕車仍會影響判斷力與反應速度，增加事故風險。此次事故雖未造成重大傷亡，但連環追撞造成多車受損，提醒所有用路人應謹慎駕駛，共同維護道路安全。

