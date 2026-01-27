苗栗2警用重機停紅燈「遭擊落」 4連撞1傷

59歲童姓駕駛，疑似在路口時，沒注意到紅燈分心，追撞前方41歲徐姓女駕駛，再撞上前方兩位員警重機。（圖／東森新聞）





苗栗縣警察局交通隊2部大型重機，在26號執行巡邏勤務等紅燈時被撞，1部休旅車未注意車況，先追撞一輛轎車後，再失控衝撞警車，釀一人受傷。

後方休旅車突然猛力撞上前方轎車，鏡頭也瞬間劇烈晃動，員警緊急跳車閃避，兩輛警用重機遭到波及，所幸沒有再往前追撞，員警被撞後，立刻先維持交通，並通報同事到場處理。

事發在26號下午五點多，苗栗三義台13線，初步了解，59歲童姓駕駛，疑似在路口時，沒注意到紅燈分心，追撞前方41歲徐姓女駕駛，再撞上前方兩位員警重機。

廣告 廣告

童姓男子經酒測，有酒精反應，不過沒有超過標準值。兩名員警當時正在執行巡邏勤務，不過意外被撞，幸好人沒事只有車損，詳細肇事原因，還有待釐清。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／嚇！苗栗後龍大排驚見上百死雞 現場畫面曝

貓頭鷹站媽祖頭上「賴著不走」 網笑：誰准你站！

苗栗「時尚」山邊媽祖贊境台中 鑾轎逛旱溪夜市

