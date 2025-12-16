苗栗縣連2日發生自撞車禍，引發用路安全疑慮！14日國道1號苗栗路段，24歲羅姓男子疑恍神自撞分隔島，車輛鷗翼門掀起，貨物散落對向車道波及他車。隔日台13線老田寮橋又傳出48歲陳姓女子自撞翻落橋下，左手疑似骨折送醫。警方呼籲駕駛應專心避免分心肇禍，將詳細釐清肇事原因。

苗栗2車禍！國道貨車恍神撞分隔島，48歲女台13線自撞墜橋 。(圖／民眾提供)

苗栗縣近日發生兩起車禍事件，引發用路安全關注。一名24歲羅姓貨車駕駛在國道1號南向115.5公里處苗栗頭份路段，疑似因恍神自撞中央分隔島，導致車輛鷗翼門掀起，貨物散落分隔島內並波及對向車道。另一起事故則是一名48歲陳姓女駕駛行經台13線老田寮橋路口時，因不明原因自撞並連人帶車翻落橋下，造成左手疑似骨折，所幸兩起事故皆未造成嚴重傷亡。

陳姓女駕駛行經台13線老田寮橋路口時，因不明原因自撞並連人帶車翻落橋下。(圖／民眾提供)

貨車國道自撞事件發生在14日上午近7點，根據目擊駕駛描述，該貨車從最外側車道不打燈號逐漸偏向內側車道，隨後直接擦撞中央分隔島，車身冒出大片火花和濃煙。駕駛似乎在這時才回過神，打了右轉燈並立即停靠路邊。事故造成貨車鷗翼門掀起，大量貨物掉落在分隔島內，溝道中滿是紙箱和雜物，部分箱子更掉到對向車道，被一台小客車撞擊。警方調查顯示，羅姓駕駛並無酒駕情形，初步判斷可能是因恍神導致意外發生，所幸駕駛本人並未受傷。

貨車鷗翼門掀起，大量貨物掉落在分隔島內，溝道中滿是紙箱和雜物。(圖／民眾提供)

另一起車禍則發生在15日下午近4點，陳姓女子行經台13線到老田寮橋路口時，因不明原因自撞並翻落橋下。事故導致整台車翻覆，車輛零件四散，駕駛一度受困車內。苗栗分局頭屋分駐所所長吳承潔表示，所幸此次事故未波及其他用路人，經酒精測試也確認陳姓女子並無酒駕情形。消防隊立即出動吊車，將受困在橋下的陳姓女子救起。據了解，陳姓女子當時正準備返家，不料發生車禍，造成左手疑似骨折，已被送往苗栗醫院救治。

所幸此次事故未波及其他用路人，經酒精測試也確認陳姓女子並無酒駕情形。(圖／TVBS)

警方呼籲所有用路人開車時務必專心，避免分心駕駛導致意外發生，並表示將會詳細釐清這兩起事故的肇事原因。

