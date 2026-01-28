苗栗235隻雞屍驗出H5N1禽流感 追查疑似與台中養禽場有關

苗栗縣政府今宣布，後龍鎮外埔大排水溝於26日發現遭棄置雞屍235隻，確診為H5N1亞型高病原性禽流感。（翻攝畫面）

台中市今（28）日爆出豐原區蛋雞場1,700隻雞大量異常死亡，業者私除了自掩埋死雞，也未即時通報。台中市長盧秀燕今證實採檢結果，確認為禽流感陽性，預計將全場雞隻撲殺，並對業者依法開罰。苗栗縣政府今天下午也宣布，後龍鎮外埔大排水溝於26日發現遭棄置雞屍235隻，動物保護防疫所今通知，死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感，目前循線追查並已掌握行為人，初步指向台中地區的養禽場，已密切與台中相關單位聯繫中。

今天上午台中市爆出豐原區蛋雞場禽流感事件後，苗栗縣動物保護防疫所下午4點左右也發布新聞稿，指1月26日接獲通報，指後龍鎮外埔大排水溝發現遭棄置雞屍235隻，當日有立即採樣送驗，隨後委由化製廠將雞屍銷毀，針對周邊環境全面清消，另啟動周邊3公里內養禽場健康訪視。動防所今接獲獸醫研究所通知，死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感。

對此，縣長鍾東錦指示徹查棄置雞屍行為人，並依違反《動物傳染病防治條例》以最高罰則重罰100萬元，同時採取嚴密防疫作為，全面防堵疫情破口。 苗栗縣政府表示，非法棄置病死禽隻已涉嫌違反《動物傳染病防治條例》第12條規定，循線追查並已掌握行為人，初步指向台中地區的養禽場，已密切與台中相關單位聯繫中。

動防所也強調，在26日接獲民眾通報後，第一時間即啟動防疫應變機制，完成包括現場清點指定化製清運、採樣送驗及擴大清消周邊全面消毒等處置措施；27日接續針對周邊3公里內10場養禽場進行健康訪視，結果雞隻健康狀況良好，另同步協助場區周邊消毒，輔導業者加強場區及車輛消毒，落實自主防疫與生物安全管理；28日繼續完成3公里內養禽場採樣送檢。

