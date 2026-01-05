苗栗29歲男半夜開車衝撞民宅圍牆 拋飛車外頭骨碎裂慘死

【記者鮮明／苗栗報導】苗栗縣今（5日）凌晨發生死亡車禍，29歲李姓男子駕車行經台1線通霄鎮五南里路段，疑因車速過快失控撞毀民宅圍牆後再衝入廢棄菜園，李男被拋出車外頭骨碎裂當場慘死，詳細事故原因待查。

苗栗縣通霄分局通霄派出所今天凌晨0時38分接獲報案，通霄鎮台1線138.5公里處的五南里路段，發生自小客車衝撞民宅的事故。警方到場處理，發現是 1輛自小客車衝撞民宅圍牆，把圍牆撞破後再衝入民宅旁的廢棄菜園。

廣告 廣告

消防救護人員在草叢內找到被拋出車外的駕駛李姓男子（29歲），發現他頭骨碎裂，已明顯死亡。根據現場研判，李男疑因車速過快，行經該處時失控撞到路肩排水溝，撞毀民宅圍牆後再撞斷電桿，轎車再反彈至廢棄菜園。

據了解，李男目前無業，是家中獨子，家人也不知道他為何半夜開車出門；李男無飲酒仍須鑑驗，詳細肇事原因尚待釐清，全案由警方報請苗栗地檢署檢察官相驗。

民宅圍牆被撞毀。民眾提供

轎車衝進廢棄菜園。民眾提供

事故地點位於台一線苗栗通霄五南里路段。民眾提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

A-Lin「中正路52號」是初戀地 他成「唯一受災戶」急發聲

直擊｜蔡依林慶功被問「加場」掏真心話 坐高爾夫球車趕場！超萌模樣曝光

圖多｜HAPPY NEW YEAR！各國跨年集錦 祈願更美好的2026！

