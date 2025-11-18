苗栗290隻狗遭割聲帶！潘慧如氣憤表示「很震驚」 出手協助宣布這一事

記者趙浩雲／台北報導

藝人潘慧如近年來副業經營有成，寵物旅館與美容事業逐漸打開知名度，也讓她成為演藝圈中的知名愛護毛小孩藝人之一。今（18）日出席寵物食品「Hi-Q pets記者會」，被問到苗栗人人犬舍割聲帶事件直言「很震驚」，並表示他與米可白已經聯絡好，會委請動保協會領養人人犬舍的毛孩，如果有民眾認養這些狗狗，他們會提供免費的寵物美容服務。

藝人潘慧如近日談到人人犬舍非法割聲帶事件，坦言身為寵物旅館經營者，她看到消息時「非常震驚」。她表示取得特寵（合法特定寵物業名單）必須具備專業背景，要是獸醫系畢業的人，或是受過完整訓練才能取得字號，因此原本以為擁有特寵資格的單位會被嚴格把關，「沒想到事情會嚴重到這種程度，真的蠻傻眼的。」

潘慧如會與米可白一起協助人人犬舍的狗狗安置。（圖／記者趙于瑩攝影）

潘慧如透露，寵物旅館或寄養業若非獸醫相關科系畢業，都需先上課、取得結業證書、通過審核，才能拿到特寵字號，「制度本來很嚴謹，所以看到這次事件真的嚇到。」她也強調自己對業務一向小心，「我們都不敢馬虎，不太可能發生這麼嚴重的問題。」

至於日前米可白重砲開戰苗栗縣府，她說沒有看到米可白的發文，不太清楚內容，但有與米可白聯繫，開始著手協助後續毛孩安置，得知消息後同樣感到心痛，「我相信大家看到都會很震驚。」潘慧如透露，她與米可白已委請動保協會協助認養犬舍毛孩，目前第一階段約14～16隻，之後也會負責協助醫療費募款、送養等後續安排，「事情已經發生了，現在最重要的是這些狗狗身體狀況怎麼樣，而不是追究過去。」

潘慧如也宣布，只要有人領養人人犬舍的狗狗，她的寵物旅館將提供免費美容服務，「希望能用我們的力量，支持這些毛孩走完後面的路。」

