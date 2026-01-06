苗栗30校新教室受財劃法喊卡 鍾東錦：意識形態讓百姓受苦

立院三讀通過財劃法修法，不過行政院長卓榮泰不副署除了引發憲政爭議外，也直接影響地方執政。苗栗縣長鍾東錦透露，受到財劃法影響，頭份國中新建30間教室、校舍未來可能因此戛然而止，鍾東錦不滿地表示，意識形態戰火下只能是百姓受苦，這理應是上承天子，下應民心的基本道理，如今卻無人聞問。

苗栗縣長鍾東錦。（圖／鍾東錦臉書）

鍾東錦5日發文指出，今天一早，左手頒獎給縣內的優秀年輕運動選手們，右手卻得緊急處理來自中央的一紙公文，以財劃法為由，表示後續不再補助新建教室經費，使頭份國中新建30間教室等縣內學校校舍，未來命運可能戛然而止，令人錯愕、震驚、不公與不捨。

鍾東錦質疑，「自己繳的稅卻不能用在自己的土地、自己的孩子，人民怎堪受苦？」並表示，苗栗上繳稅款是六都以外模範生，分配款卻低於屏東、嘉義等縣市，國家對苗栗鄉親何其有愧？

鍾東錦透露因財劃法，苗栗縣內多所校舍更新恐喊停。（圖／鍾東錦臉書）

鍾東錦認為，政治衝突下還能拿出好成績才是真本事，意識形態戰火下只能是百姓受苦，這理應是上承天子，下應民心的基本道理，如今卻無人聞問。前些日子還高興著要推動黑潮排球隊以及苗栗主場館，現在又煩惱著地方的孩子們沒有教室上課，政策一日數變，地方無所適從，鄉親何其無辜。

鍾東錦喊話，「我們只是希望把該人民的還給人民，為什麽這麽難？」政治很難，人民需要的卻很簡單，平安、富足，其他別無所求。無論台灣還將面臨幾年的空轉，苗栗不會因為政黨問題而停擺，攜手企業與苗栗縣政府，爭者恆爭，仁者常在，民意會為國家未來給出最終的答案。

