苗栗5大學生疑一氧化碳中毒 送醫治療後無大礙

中部中心/邱俊超 苗栗報導

11日凌晨三點多，苗栗五名大學生在租屋處，疑似一氧化碳中毒，其中三人一度頭暈昏倒，幸好其他室友機警發現，趕緊叫醒他們，並且打開門窗，5人送醫接受高壓氧治療後，全數脫離險境，校方也協助他們搬離原租屋處。





關閉鋁窗熱水器廢氣回流室內 苗栗５大學生疑一氧化碳中毒

關閉鋁窗熱水器廢氣回流室內 苗栗５大學生疑一氧化碳中毒(圖/民視新聞)









凌晨三點多，救護車停在大樓外頭，兩名男子自行走上救護車，他們和另外三名室友，疑似一氧化碳中毒，其中三人一度頭暈昏倒，幸好很快就恢復意識。

廣告 廣告





關閉鋁窗熱水器廢氣回流室內 苗栗５大學生疑一氧化碳中毒

疑似熱水器廢氣回流到室內引發一氧化碳中毒 其中一人上廁所時發現有異叫醒其他人(圖/民視新聞)









疑似一氧化碳中毒案，發生在苗栗市這棟大樓，五名大學生共同租房住在這，11日凌晨三點多，他們在屋內活動，擔心噪音會影響鄰居，因此關閉熱水器通風鋁窗，沒想到熱水器廢氣，回流到室內，引發一氧化碳中毒，其中一人上廁所時發現有異狀，才趕緊將其他人叫醒。





關閉鋁窗熱水器廢氣回流室內 苗栗５大學生疑一氧化碳中毒

疑似一氧化碳中毒的五名學生 接受高壓氧治療後狀況穩定(圖/院方提供)









5名大學生所就讀的大學，透過聲明回覆，除了要求房東改善設施，也協助學生搬離原租屋處，目前五名學生，接受高壓氧治療後，狀況穩定。醫師補充，不少人會因為天氣冷，在使用熱水器時緊閉門窗，導致一氧化碳中毒，提醒民眾使用熱水器要保持通風，並且安裝一氧化碳偵測器，避免意外發生。





原文出處：關閉鋁窗熱水器廢氣回流室內 苗栗５大學生疑一氧化碳中毒

更多民視新聞報導

苗栗軍卡"滿載軍人" 變換車道撞轎車再波及停路邊車

拔插頭省電反釀災！專家警告7大家電別亂拔 恐引發火災危機

米可白怒斥苗栗虐犬案！心痛毛孩遭割聲帶竟「不算虐待」

