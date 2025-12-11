苗栗5大學生租屋處一氧化碳中毒 高壓氧治療脫險

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣5名大學生租屋處因熱水器未保持通風，今天凌晨發生集體一氧化碳中毒事件，5人陸續感到頭暈、甚至有人昏倒，所幸經送醫緊急高壓氧治療後脫險。

苗栗縣大千綜合醫院指出，凌晨4時許有5名大學生在租屋處因一氧化碳中毒，前往急診就醫，其中1名男學生被室友發現昏倒在房間，另外3男1女當中，有2人感到頭暈、短暫昏倒現象，其餘2人較輕微無大礙。

這5名學生合租一層樓同住，熱水器安裝於陽台有裝設鋁門窗，疑因未保持良好通風，2名房間較靠近瓦斯熱水器位置的同學，先出現頭暈及短暫昏倒，機警意識到可能為一氧化碳中毒，因此趕快通知其他同住室友，並發現1名同學昏倒在房間中，立刻聯絡救護車協助送醫。

廣告 廣告

大千醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，一氧化碳是無色、無味的氣體，且比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織裡，會導致非常大的毒害甚至死亡，一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡；若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。

蔡建宗指出，發生一氧化碳中毒時，即時的高壓氧治療非常重要，讓病人在完全密閉的高壓氧艙內吸入100%純氧，以高濃度氧氣置換出體內一氧化碳，同時改善身體組織缺氧狀況及增加細胞存活，不但可減少對身體的傷害，也能大幅降低日後發生神經學後遺症的機率；所幸5名學生經緊急高壓氧治療後，順利恢復並持續追蹤觀察。

蔡建宗提醒，冬季天氣寒冷是發生一氧化碳中毒的高峰期，近日將有入冬以來首波大陸冷氣團，一定要留意瓦斯熱水器的安裝位置，並定期安檢及注意排氣功能，同時室內應保持良好通風，且安裝一氧化碳濃度的偵測警報器，早期預警以防止中毒。（編輯：李淑華）1141211