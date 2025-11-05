苗栗500萬金條失主曝光 竟是獨居失智翁睡公園忘了帶走

【記者鮮明／苗栗報導】苗栗市貓裏山公園今（5日）清晨被人發現樹旁遺落大筆現鈔及7根金條，價值逾500萬元。警方追查發現，失主為1名67歲老翁，他說因怕財物放家中失竊隨身帶在身上，昨晚不慎在公園睡著，醒來時忘了帶走。

今天上午6時許，有民眾在苗栗市貓裏山公園忠烈祠前廣場運動、散步時，在階梯旁1棵樹下發現一堆新台幣及人民幣鈔票，懷疑是假鈔或詐騙不敢翻動，經公所人員報案後，經清點合計共有6萬多元新台幣、1萬多元人民幣，鈔票下方還有7根金條，每根重5兩，市價超過500萬元。

警方立即調閱監視器畫面追查，並根據現場遺留的銀樓保證書前往銀樓了解，發現是1名67歲向該銀樓購買，最近一次購買紀錄為今年8月，於是前往老翁住處尋訪，但他人不在家，經撥打老翁手機，接聽電話的是高鐵人員。

警方進一步了解，發現該名老翁在苗栗市獨居，沒有子女，患有失智症，積蓄多數都拿來買黃金，但他擔心放在家裡不安全，因此連同現金都隨身帶著身上，昨晚他前往貓裏山公園，累到在公園睡著了，醒來忘記帶走現金及黃金，就前往苗栗高鐵站搭車，卻買錯車票，高鐵人員協助老翁確認目的地，剛好警方來電。

苗栗警分局確認老翁是失主後，已將現金及金條全數發還老翁。苗栗警分局呼籲民眾，如有貴重財物可向銀行租用保險箱存放以維安全。另外民眾如有拾獲他人物品，須儘速送往就近警察機關，亦可撥打報案電話110請求警方到場協助。

67歲翁睡公園忘了帶走價值500多萬元的鈔票及金條。民眾提供

用來裝金條的袋子。民眾提供

現場還有1萬多元人民幣。民眾提供

