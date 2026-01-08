苗栗61歲男除草遭「虎頭蜂螫20處」 命危插管送醫
苗栗縣頭屋鄉象山村濫坑地區昨（7）日上午發生一起疑似虎頭蜂攻擊事件。61歲胡姓男子在田間除草時，疑似不慎靠近蜂巢，遭蜂群襲擊，全身多處螫傷。胡男喉嚨腫脹、呼吸困難，意識逐漸模糊，當場呼喊「我沒辦法呼吸」，場面相當驚險。
苗栗縣消防局表示，7日上午9時33分接獲通報後，立即派遣頭屋分隊前往救援。抵達現場時，胡男倒臥草叢中，身邊仍有蜂群飛舞。為避免持續被攻擊，救護人員冒險將其抬上救護車，迅速送往苗栗醫院急救。
苗栗醫院院方指出，胡男疑似因虎頭蜂螫傷引發嚴重過敏性休克、合併多重器官衰竭，緊急插管治療後呼吸暫時穩定，先在加護病房救治，早上已經轉林口長庚醫院。
胡男兒子表示，父親遭攻擊後向家人求助，他和母親及堂兄前往救援時，也分別在手部、大腿及頭部被螫傷，但僅出現局部紅腫和疼痛，並無過敏反應，經送醫處理後已無大礙。
對此，消防局提醒，近期正值虎頭蜂活動高峰，民眾在山區、農地或草叢作業時應提高警覺，避免拍打或驚擾蜂群。如不慎被蜂螫，若出現呼吸困難、意識模糊或全身不適，應立即撥打119求助，爭取黃金治療時間。
