苗栗62線落石砸中汽車！ 玻璃破裂.引擎蓋凹陷

苗栗泰安山區發生落石事件，1位民眾要從台北到泰安泡溫泉，經過苗62線途中被落石砸到汽車，把汽車的前擋風玻璃砸出蜘蛛網狀了裂縫，也刮傷汽車銀擎蓋和車身，幸好駕駛沒有大礙，而苗62線和支線落石傷人事件頻傳，包括去年5月落石砸毀兩車釀兩傷，以及去年8月落石砸車釀兩死，警方也呼籲民眾上山，務必注意路況，切勿在這個路段逗留。

汽車駕駛開車經過山路，突然右前方掉下一塊落石，重重砸在汽車擋風玻璃上，落石砸到車子板金，還把擋風玻璃砸出了蜘蛛網狀的裂縫，連引擎蓋和右側車身，都有被碎石畫出的傷痕。

這是發生在苗62線往泰安途中，昨(10)日上午11點半左右，29歲房姓男駕駛從台北來，要往泰安鄉泡溫泉，不料途中遭遇落石砸車，大湖警分局泰安分駐所所長陳嘉良說：「幸駕駛人未受傷，車輛仍可正常行駛，將通報相關單位假牆該路段巡查。」

所幸落石石塊不大，雖然砸傷了汽車，車內的駕駛沒有大礙，不過苗62線和苗62-1線，近一年內就發生多起落石事故，去年5月，因連日降雨山壁鬆動，台62線大量落石崩落，砸毀2輛路過轎車，造成2名民眾輕傷送醫。

還有去年8月在苗62-1線時，一輛紅色轎車遭落石重擊，車上2人送醫後傷重不治，加上這次落石最近三次事件，分別發生在苗62線6公里、2.3公里，還有苗62-1線7.1公里處，而且苗栗縣府監測苗62線2處邊坡，2年來偵測到超過148次大小落石事件，都顯示這段山路潛藏落石風險，民眾開車經過，務必注意山區路況。

