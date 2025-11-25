苗栗67歲獨居翁生日前遇害命喪家中 2街友酒後行兇動機曝

苗栗市67歲獨居鄭姓老翁24日被照服員發現倒臥家中，原以為是跌倒致死，但警方在採證時注意到其頸部、眼周多處瘀青，與意外情況不符，案件因此轉為他殺。鄭翁住處簡陋，長期獨居無子女，平日少與人往來。

獨居鄭翁生日前遇害，兩街友酒後行兇落網。 （圖／中天新聞）

警方調閱監視器後發現，22日曾有兩名男子進入住所，之後鄭翁便未再出門。刑警循線帶回27歲蕭姓男子及42歲謝姓男子，兩人皆是街友且有竊盜前科。兩人供稱與鄭翁平時會喝酒聊天，曾因砸壞物品遭報警心生不滿，當天酒後起爭執，情緒失控拿重物毆打鄭翁致死。

巧逢24日為鄭翁生日，里長轉交生日禮金給其胞妹時不勝唏噓。胞妹難過指出哥哥傷口筆直深長，不像跌倒，更像遭利器重擊，盼檢警徹查真相。警方已報請檢方相驗釐清死因，後續動機仍待調查。

案發現場 。 （圖／中天新聞）

