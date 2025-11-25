苗栗67歲獨居翁生日當天被發現陳屍家中 2男曾前往喝酒涉重嫌遭聲押

苗栗昨日發生命案，67歲獨居老翁被發現陳屍家中。翻攝畫面

苗栗市昨（24日）發生兇殺命案，67歲鄭姓獨居老翁被人發現陳屍家中，頸部、眼部受傷，警方追查發現27歲蕭姓及42歲謝姓男子涉有重嫌，2人被拘提到案後，坦承去找鄭翁喝酒，過程中因故發生爭執，失手傷人後便離去，但警方對2人供詞存疑，警詢後依殺人罪嫌移送地檢署偵辦，檢方複訊後聲請羈押禁見。

據了解，死者鄭姓老翁未婚，平日獨居在雙親留下的房子當中，因社工都會定期前往關懷，昨天恰巧是他的生日，但社工前往訪視時，發現他倒臥在家中，原以為是不慎摔倒死亡，但警方到場後，在其頭部、頸部、眼部發現不明傷勢，懷疑死因不單純。

調閱監視器後，發現謝男及蕭男在案發時曾從屋內走出，認定2人涉有重嫌，循線鎖定身分後，將2人拘提到案，但2人避重就輕，僅坦承案發當天前往死者住處喝酒，但酒後因想起過去的爭執而爆發口角，便隨手拿起物品毆打鄭翁後隨即離開現場。

但警方對於2人說法存疑，且雙方互相推卸責任，警詢後依殺人罪嫌將2人移送地檢署偵辦，檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。至於確切死因，將待相驗後釐清。



