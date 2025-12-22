苗栗85歲翁晨運「走斑馬線遭撞飛10公尺」 送醫搶救仍不治

苗栗竹南鎮85歲陳姓老翁清晨穿越斑馬線遭轎車撞飛，傷重不治。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣竹南鎮光復路22日清晨5時41分許發生一起死亡車禍，85歲陳姓老翁清晨外出晨運，行經光復路與自強街口斑馬線時，遭21歲何姓男子駕駛的轎車撞擊，老翁當場被撞飛10多公尺外倒地不起，傷重送醫仍宣告不治。

竹南警分局表示，陳翁於光復路與自強街口穿越斑馬線時，何男駕駛轎車沿光復路由北往南行駛，未及時煞車直接撞上行人，造成陳翁右腳踝開放性骨折，現場已無生命跡象。救護人員到場後立即實施CPR並送醫急救，仍回天乏術。

據了解，何男為新竹人，車上當時載有2名友人，原欲前往苗栗訪友。何男供稱，事發當時天色昏暗未注意到老翁，但警方指出，該路口設有超商，照明條件尚稱明亮。經酒測，何男酒測值為0，初步排除酒駕及毒駕，至於確切肇因和歸責，將進一步調閱監視器釐清。

