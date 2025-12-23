苗栗CEDAW大繪考×畫出性別平等 頒獎

苗栗縣政府昨（二十三）日上午在縣府第一辦公大樓A二○一會議室舉辦「CEDAW大『繪』考×畫出性別平等」頒獎典禮，副縣長邱俐俐偕同社會處長張國棟以及社會行政處長許淑娥等各界代表一同出席，副縣長邱俐俐表示，感謝勵馨基金會苗栗分事務所協助規劃與執行，以及多所學校師長與家長的支持與陪伴，使性別平等教育能向下扎根。她也肯定同學們的創作，認為作品不僅呈現議題，更是一種對尊重的堅持，讓社會重新思考何謂更好的共融環境。

本次比賽以《消除對婦女一切形式歧視公約》(CEDAW)為核心精神，共收到二○一件作品，經專業評審團審查後，選出國中組及國小組冠軍、亞軍、季軍各一名，並有優選二十名，共計二十六位同學獲獎。得獎作品涵蓋網路霸凌、合成色情、線上騷擾、月經平權、性別刻板印象等議題，充分展現學生的觀察力與社會關懷。

邱副縣長強調，性別平等不只是口號，而是落實於日常生活與網路世界的選擇與行動，縣府將持續與學校及民間團體合作，守護孩子的成長環境。