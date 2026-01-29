苗栗KTV鬥毆命案！酒客衝突摺疊刀狂刺釀1死2傷…男遭刺穿前胸後背慘死

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗頭份市某KTV爆發酒客鬥毆衝突，3男遭摺疊刀刺傷，1人傷重不治。（圖／翻攝畫面）

苗栗頭份市發生鬥毆命案，今日（29日）凌晨12時許，公北三路一家KTV發生酒客鬥毆衝突，雙方人馬大打出手，期間一名30歲段姓男子持摺疊刀砍傷3名男子，其中54歲莊男因傷勢嚴重送醫不治。警方調閱監視器在5小時內將涉案人逮捕到案，訊後依殺人罪、聚眾鬥毆及傷害等罪移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗頭份市某KTV爆發酒客鬥毆衝突，3男遭摺疊刀刺傷，1人傷重不治。（圖／翻攝畫面）

警方於29日深夜12時25分接獲民眾報案，頭份市公北三路一家KTV前發生聚眾鬥毆案，經查是兩方人馬在店內走廊相見時，疑似在打招呼中夾雜三字經，其中一方的段男（30歲）因不知雙方認識，誤以為遭對方惡意挑釁，憤而持摺疊刀砍傷3名男子，其中莊男（54歲）因前胸與後背傷勢嚴重，送醫搶救不治；另外2名傷者分別為，林男（48歲）胸口及手部刀傷、意識不清、林男（54歲）頭部撕裂傷，目前仍在住院治療中。

廣告 廣告

苗栗KTV酒客衝突釀1死2傷，凶嫌段男被依殺人等罪嫌移送偵辦。（圖／翻攝畫面）

由於衝突現場一片混亂，員警到場時，鬥毆雙方已鳥獸散。警方火速調閱監視器追查鎖定12名涉案嫌犯，並於5小時內陸續將11人逮捕到案，全案訊後依殺人罪、聚眾鬥毆及傷害等罪移送苗栗地檢署偵辦。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

台中太平住宅惡火！大火狂燒3屋燃燒面積逾百坪…火舌狂竄畫面曝

豐原蛋雞場爆禽流感！好人好事老闆涉隱匿病情…花園埋屍、死雞裝袋外拋

摩鐵喝酒「硬上2次」！女網友懷孕墮胎怒告性侵…台中男急掏百萬換免關

縣府約僱員欠賭債！偽造「縣長王惠美」印文行騙…得手6萬下場慘了

