苗栗KTV鬥毆爆發命案！30歲男持刀連捅3人釀1死2傷

南部中心／莊順發、呂彥頡 高雄報導高雄市一名男子騎UBIKE到捷運站，卻將高爾夫球桿忘在車籃中忘記拿，結果遭人拿走企圖變賣，沒想到嫌犯拿著球桿去吃飯後也忘了拿走，直到到餐取回，而警方是調閱沿路監視器後，將竊嫌逮捕同時找回球桿，被害人大讚員警鍥而不捨，讓他的球桿失而復得。竊賊偷走球桿去吃飯忘記帶走，隔天返回取遭警掌握逮捕。（圖／民視新聞）男子騎著UBIKE抵達捷運站前，慢慢將車牽到租借機台停放之後，拿著背包就離開，但他卻忘了自己的桿爾夫球推桿，還放在前方置物籃內，過沒多久，一名男子經過看到球桿，不話不說就直接拿走，儘管男子很快返回尋找，但球桿已經不見蹤影。球桿遺失者郭先生：「我以為是有可能掉在馬路上，我還在這邊繞兩三圈在找。」嫌犯拿著球桿打算當作廢鐵變賣，但正值中午用餐時刻，於是他先走到附近一家餐廳用餐，只是萬萬沒想到，酒足飯飽後，他忘了有球桿這回事，直到隔天想起才回到餐廳取回，而這也成為逮人的最佳證據。高市警前金分駐所長尤明賜：「嫌疑人莊男取走（球桿）全案將依，侵占遺失物罪嫌函送地檢署偵辦，並依規定發還遺失物給郭民。」郭姓男子說，當時他就是這樣把推桿放著就離開，非常感謝警方的協助，讓球桿可以失而復得。球桿遺失者郭先生：「找這麼多的監視器而且要很用心，又契而不捨很感動從來沒有這種感覺。」韓國女子遊高雄旗津，先丟手機後護照也不見，員警細心一一尋回。（圖／翻攝照片）另外，有韓國籍女子到旗津遊玩丟了手機，緊急跑到派出所求救，員警利用GPS定位帶著她四處尋找，最終在一處草叢內發現，讓她破涕為笑，不過就在將她帶回派出所準備要登記身分時，她又找不到自己的護照，所幸在警車上發現她遺留的護照，員警也開玩笑的說連續兩次囉，下次要多注意一點。不論是契而不捨的調閱監視器找回球桿，還是細心陪伴的尋回手機以及護照，只能說我們的波麗士大人，真的是又專業、又暖心。原文出處：你累了嗎？球桿忘在置物籃遭竊 小偷吃飽也忘了拿 更多民視新聞報導豐原蛋雞場爆發禽流感 中市府：完成消毒並依法撲殺差10秒衝出車流！國三生「肉身擋」護送阿北過馬路成大女博士欠稅2000萬！稱帳戶被盜「借住廟宇」 國稅局不採信

