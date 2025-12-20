苗栗SUPER教師表揚 縣府秘書長頒獎感謝付出

SUPER教師表揚，苗栗縣政府秘書長陳斌山（右三）頒獎感謝教師的付出。（記者江乾松攝）

▲SUPER教師表揚，苗栗縣政府秘書長陳斌山（右三）頒獎感謝教師的付出。（記者江乾松攝）

苗栗縣各級學校產業工會二十日舉行「一一四年 SUPER教師經驗分享研習活動暨頒獎典禮」，苗栗縣政府秘書長陳斌山頒獎表揚優良教師，感謝他們用心投入在本縣教育領域，未來縣府團隊仍將繼續推動各項保障勞工及教師的措施，提升工作及教育環境。

教育是苗栗發展的重中之重，苗栗縣學校工會理事長郭彥成表示，SUPER教師獎的核心價值在於發掘深耕教學、具有生命力且願意影響社會的優良教師，今年首設「SPECIAL 獎」，激勵更多教師在教育現場持續發光發熱。

SUPER教師獎得獎教師包括：談文國小附幼主任張佩華、後龍國小主任曹珈菱、卓蘭高中老師劉黛瑩、三義高中老師林嶽峙，SPECIAL獎為頭份國中老師林安正。

頒獎典禮於苗栗市Light cafe &輕e美舉辦，苗栗縣政府秘書長陳斌山、全國教師總工會理事長侯俊良、苗栗縣學校工會理事長郭彥成頒獎表揚五位獲獎教師，見證基層教師的熱忱與能量，活動現場準備美味點心及茶飲，由獲獎老師傾囊相授教學經驗分享，眾人沉浸溫馨氣氛談話交流。

苗栗縣政府秘書長感謝郭理事長帶領團隊長期對縣府的支持，以及獲獎教師們對教育的付出。秘書長表示，縣長鍾東錦重視縣內教育問題，昨日縣長在耶誕城現場公布喜訊，頂尖大學將在高鐵園區新港高中預定地設立學院及實驗中學，培育更多優秀人才也將讓苗栗學子不用再舟車勞頓到外地上課，未來將持續攜手各界提升苗栗縣的教育能量。