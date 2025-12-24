苗栗YouBike全面強制投保傷害險 明年元旦起新制上路





為維護騎乘YouBike民眾若發生意外事故的保障權益，將針對YouBike車輛實施全面強制投保公共自行車傷害險政策，自115年1月1日起，於苗栗縣公共自行車租賃站點，租借YouBike車輛的民眾，須完成投保公共自行車傷害險，方可租借，先前已完成投保者則可正常使用，不須再重新投保。

苗栗縣公共自行車租賃站點自114年4月1日起已實施租借YouBike電輔車的民眾，須完成投保公共自行車傷害險，方可租借，為加強維護騎乘公共自行車民眾若發生意外事故的保障權益，自115年1月1日起將擴大至YouBike一般車，即針對YouBike車輛實施全面強制投保公共自行車傷害險政策。

民眾只需要透過微笑單車官方網站或官方APP登入會員後，即可加保公共自行車傷害險，115年1月1日起未投保者將無法租借YouBike公共自行車，請尚未投保公共自行車傷害險之民眾儘速完成投保，避免發生無法借用車輛之情形。

苗栗縣政府也特別提醒，每個註冊會員的手機門號最多可綁定五張票卡，如果民眾使用相同手機門號綁定多張票卡進行租借，請務必在每張票卡上填寫確認「實際騎乘者」的個人資料，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，才能符合傷害險理賠資格，以維護個人權益。

公共自行車傷害險為政府提供之免費保險，保障騎乘者在意外事故中發生死亡、失能或住院時，憑醫療單據等文件向保險公司申請保險理，最高理賠金額100萬元（未滿15歲者為喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1,000元。

