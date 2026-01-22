苗榮服處參加中央軍事院校校友會宣導榮總就醫綠色通道

中華民國中央軍事院校校友總會鍾傳濤副秘書長(前排左五)、苗栗縣中央軍事院校校友會林武宗理事長(前排中間)與苗栗縣榮民服務處陳立中處長(前排左四)與現場貴賓大合影。

苗栗縣中央軍事院校校友會昨二十二日舉辦會員大會暨健康講座，苗栗縣榮民服務處陳立中苗栗處長偕同服務團隊受邀參加，攜手關懷照顧榮民(眷)，提升更完善的服務與品質。林武宗理事長說明，榮服處與社團互動良好，協會長期關切清寒退伍袍澤生活，彼此合作順暢。另邀請楊明燁及鄭碧玉議員致詞祝福大會圓滿成功。

苗栗縣中央軍事院校校友會林武宗理事長表示，感謝總會鍾傳濤副秘書長、黃國政資訊組長、協會余文秋榮譽理事長、黃萬盛副理事長、李炳友總幹事、徐春民副總幹事、退伍軍人協會黃舜卿、原景良副理事長、羅財維總幹事、八二三戰役戰友協會古金龍榮譽理事長、復興崗校友會陳龍會長、擎天自強協會嚴美蘭理事長、陸海空軍相互關懷協會苗栗地區黃幸一分會長及諸理、監事等前輩共襄盛舉，並頒發王若菲及鍾福貴先生顧問聘書，延續退伍軍人保家衛國、袍澤情深的精神。

苗栗縣榮民服務處陳立中處長致詞，特別宣導「榮總就醫綠色通道」及「堅定愛國信念、守護國家安全」理念，提醒赴陸風險及相關法規，恪遵兩岸人民關係條例及國安法，以維護國家主權及尊嚴。感謝地方仕紳及退伍軍人社團透過服務網絡支持榮服處各項活動，協助宣導輔導會重要政策，期望未來在既有合作機制下，加強溝通聯絡及訊息交流，成為榮民（眷）最堅強的後盾。