苗榮服處榮欣志工新春多元服務 關懷榮民眷

▲苗栗榮服處總幹事王國良(後排右四)率同榮欣志工為榮民眷義剪活動。

苗栗縣榮民服務處榮欣志工向來是榮民眷的獨孤老長者溫馨後盾，在這迎新送舊的時刻，榮欣志工仍努力不懈的提供各種關懷服務，希望所有住在苗栗清寒與獨居的榮民眷，能感受到輔導會與榮服處「榮民在哪裡，服務到哪裡」的精神。

在這一系列榮欣志工的關懷服務中包括了配合榮服處舉辦「寒冬送暖，新春祝福」活動，將社會各界善心捐款採購的營養品禮盒及年菜，親送至訪視對象的家中。參加苗栗縣廣福老弱關懷協會舉辦寒冬送暖暨節能減碳宣導活動，為參加活動的民眾提供義剪服務。持續於每週三提供就診專車隨車服務，協助榮民眷門診、領藥及給予適時的關懷。

苗栗榮服處陳處長表示，榮服處榮欣志工歷來是榮民眷堅強後盾，經常輪值榮服處服務台，服務臨櫃榮民眷，電話關懷高齡長者；城鄉鄰里間訪視慰問守護榮民眷；鏈結社福資源獲得寶貴物資或慷慨解囊捐贈物資；深入偏鄉或安養機構義剪、居家環境整理等感動服務。歡迎有服務熱忱意願者加入苗栗縣榮民服務處志工行列，可撥打電話037-320317洽詢。