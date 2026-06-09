苗榮服處榮欣志工送暖 送電動床到府提升榮民照護品質

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苗栗縣榮服處榮欣志工第一隊成員發揮熱忱協助載送電動照護床，以實際行動傳遞關懷。

▲苗栗縣榮服處榮欣志工第一隊成員發揮熱忱協助載送電動照護床，以實際行動傳遞關懷。

為落實資源連結以照顧榮民（眷）做好服務工作，提供輔具給有需要的榮民改善居家照護環境，苗栗縣榮民服務處榮欣志工第一隊九日發揮服務熱忱與團隊精神，偕同替代役男合力搬運電動照護床至苗栗市榮民家中，以實際行動傳遞關懷與溫暖，讓受助家庭深刻感受到榮服處及志工夥伴的愛心與支持。

此次受助長輩因年邁及身體狀況因素，日常起居需要較多照護協助。苗栗縣榮服處服務團隊在訪視關懷過程中，得知其居家照護設備不足，立即連結相關資源，並由榮欣志工第一隊主動投入協助。當日志工們分工合作，搬運、裝卸電動照護床，過程中不辭辛勞，展現高度服務精神，順利將電動床安置完成，提供長者更安全、舒適的休養環境。受助榮民及家屬對榮服處及志工隊的熱心協助表達由衷感謝，表示電動照護床不僅減輕照顧負擔，也大幅提升生活品質，讓家人照顧更加便利與安心。志工們貼心的關懷與協助，更讓他們感受到社會的溫暖與支持。

苗栗縣榮民服務處代理處長柯長榮表示，榮欣志工長期秉持「服務不落人後、關懷無微不至」的精神，積極參與各項公益服務與訪視關懷工作，成為榮民眷最堅強的後盾。此次協助載送電動照護床，不僅展現志工團隊無私奉獻的大愛精神，也彰顯榮服處整合社會資源、照顧榮民眷福祉的服務成果。榮服處將持續鏈結各界愛心資源，結合榮欣志工力量，深入關懷轄區內榮民（眷）需求，提供更即時、更貼心的服務，讓每位榮民眷都能感受到來自政府與社會各界的關懷，共同營造溫馨友善的照護環境。