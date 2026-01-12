苗榮服處辦安心御老平台訓練

苗栗榮服處長陳立中（前中）主持安心御老平台教育訓練。

因應臺灣自去年起步入超高齡化社會，落實退輔會積極推動的「社區榮民照護數位轉型」政策，苗栗縣榮民服務處辦理「安心御老平台教育訓練」，輔導會服務照顧處林育文科長蒞處指導，邀請平台建置工程師擔任講師，透過系統化教學與實務操作，協助第一線服務人員熟悉平台功能與操作流程，透過持續辦理教育訓練，強化第一線同仁對平台精神與實務操作的理解。

本次教育訓練以責任區輔導員、社區服務組長及相關業務同仁為主要對象，課程內容涵蓋安心御老平台之系統架構、角色分工、每月常規流程、訪視打卡機制及個案照護應用情境，並由承商專業團隊進行實際操作示範與問題說明，協助同仁將科技工具有效融入日常訪視與服務工作，強化即時回報及跨單位協作能力。

苗栗榮服處長陳立中表示，安心御老平台是以「一點生變、多方應援」為核心理念，結合榮服處、各醫院、各長照體系及社會支持網絡，透過智慧科技即時串接照護資訊，使相關人員能更早掌握長者狀況、即時啟動協助機制，降低榮民眷面臨突發意外孤立無援風險。榮服處各級服務人員以「榮民在哪裡，服務到哪裡；榮眷在哪裡，關懷到哪裡」為目標，秉持輔導會「忠貞、團結、關懷、誠樸、開創」核心價值，落實各項服務照顧措施，讓榮民眷感受到輔導會的關懷與用心。