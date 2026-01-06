苗榮處宣導榮總就醫綠色通道
苗栗縣復興崗校友會昨（六）日舉辦校友聯誼大會，苗栗縣榮民服務處陳立中處長偕同服務團隊受邀參加攜手關懷照顧榮民（眷），提升更完善的服務與品質。陳龍會長說明，榮服處與社團互動良好，協會長期照顧向學子女以及關懷年長清寒退伍袍澤，彼此合作順暢。另邀請邱鎮軍立法委員、苗栗余文忠市長及鄭碧玉議員致詞祝福大會圓滿成功。
苗栗縣復興崗校友會陳龍會長表示，感謝八二三戰役戰友協會古金龍榮譽理事長、中央軍事院校校友會林武宗理事長、黃萬盛副理事長、李炳友總幹事、擎天自強協會嚴美蘭理事長、陸海空軍相互關懷協會苗栗地區黃幸一分會長及諸理、監事等前輩共襄盛舉，並頒贈服務多年幹部紀念品，延續退伍軍人保家衛國、袍澤情深的精神。
苗栗縣榮民服務處陳立中處長致詞，特別宣導「榮總就醫綠色通道」及「堅定愛國信念、守護國家安全」理念，提醒赴陸風險及相關法規，恪遵兩岸人民關係條例及國安法，以維護國家主權及尊嚴。感謝地方仕紳及退伍軍人社團透過服務網絡支持榮服處各項活動，協助宣導輔導會重要政策，期望未來在既有合作機制下，加強溝通聯絡及訊息交流，成為榮民（眷）最堅強的後盾。
