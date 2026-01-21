苗榮處寒冬送暖 致贈年長及清寒榮民眷營養品禮盒

苗栗榮服處陳立中處長(前排左五)、雪中送炭關懷協會吳光祐分會長(前排左三)及國軍苗栗福利站吳欣蘭經理(前排左四)共同參與活動啟動儀式。

年節將至，為秉持輔導會主動照顧榮民(眷)的服務精神，苗栗縣榮民服務處舉辦「寒冬送暖，新春祝福」活動。本次活動運用各界善心捐款，與國防部苗栗福利站合作，採購一二五份冬蟲夏草靈芝禮盒，致贈轄區年長及清寒榮民(眷)。每份營養品禮盒於年節前將透過榮服處服務團隊及各地的榮欣志工親送到府，使其深刻感受社會各界關懷與溫暖。

苗栗榮服處處長陳立中表示，首先感謝各捐助單位，大力贊助本次活動，包括「欣桃天然氣股份有限公司」、「欣中天然氣股份有限公司」、「欣林天然氣股份有限公司」及「欣雲天然氣股份有限公司」等企業及「財團法人榮民榮眷基金會」、「社團法人雪中送炭關懷協會」、「晟達工業股份有限公司」、「竣旭有限公司」、「黃國揚先生」、「蔣成玉先生」、「陳俊勳先生」、「周齊國先生」、「姚望梅女士」等團體及個人，讓轄內長輩獲得更多的關懷與溫暖。

其次要感謝榮欣志工們無私的付出，榮欣志工經常輪值榮服處服務台，服務臨櫃榮民(眷)，電話關懷獨居長者；城鄉鄰里間訪視慰問守護榮民(眷)；志工隊鏈結社福資源獲得寶貴物資或慷慨解囊捐贈物資；動員家小製作及分送應節食品；深入偏鄉或安養機構義剪、居家環境整理等感動服務，協助榮服處落實關懷榮民(眷)的任務，成為榮民(眷)最堅強的後盾。