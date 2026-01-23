苗榮處志工黃幸一回捐補助費 認養遺孤

為展現志工無私奉獻精神，苗栗縣榮民服務處榮欣志工第二隊黃幸一副隊長主動將執行志願服務期間所支領之交通誤餐補助費，全數回捐作為遺孤認養金，昨（二十三）日由陳立中處長偕同柯長榮副處長及王國良總幹事代表接收，並致贈感謝狀，肯定以實際行動關懷榮民遺孤，傳遞社會溫暖，令人感佩。

黃幸一副隊長亦為陸海空軍相互關懷協會苗栗分會長，為輔導會鼓勵退伍軍人社團參與榮欣志工之成功案例，長期投入榮民（眷）服務照顧工作，協助訪視關懷、活動支援及捐贈善心物資等，服務期間不辭辛勞，始終秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」及「榮眷在哪裡、關懷到哪裡」的目標。此次將個人補助費轉化為遺孤認養金，期盼拋磚引玉，喚起更多人關注弱勢孩童的成長與教育需求。

苗栗縣榮民服務處陳立中處長表示，遺孤認養是協助榮民遺孤安心就學、穩定生活的重要支持力量，黃幸一副隊長的善舉不僅減輕遺孤家庭經濟壓力，更彰顯志工服務的核心價值與社會責任，足為表率。榮服處亦感謝全體志工長期以來的熱心付出，未來將持續結合志工力量與社會資源，共同守護榮民（眷）及遺孤福祉，讓愛與關懷在社會各角落持續傳遞。