苗榮處感謝雪中送炭關懷協會聯袂善心團體捐贈成人尿布及善款

苗栗縣榮民服務處陳立中處長(右三)偕同柯長榮副處長(左二)，感謝社團法人雪中送炭關懷協會周三貴理事長(中)偕同台中地區洪憶朝分會長(左三)及胡珠福關懷組長(右一)，捐贈善心物資一批與慰問金合影。

苗栗縣榮民服務處感謝「社團法人雪中送炭關懷協會」捐贈成人尿布、真空白米一批與寒冬送暖慰問金，七日由陳立中處長偕同柯長榮副處長、榮欣志工及替代役男代表受贈，並回饋感謝狀乙幀以表謝忱，共同為關懷榮民(眷)盡一份心力，該處本著輔導會關懷榮民(眷)宗旨，將善心物資做最妥善的運用，由服務團隊轉贈轄區清寒榮民(眷)家庭，讓他們也能充分感受到社會滿滿的溫暖氛圍。

社團法人雪中送炭關懷協會周三貴理事長偕同台中地區洪憶朝分會長及胡珠福關懷組長說明，此次鏈結「中華民國榮光地產聯合服務協會」、「金強保險經紀人台中營運中心」、「真觀心禮儀公司」及諸位善心人士，共同捐贈寒冬送暖物資與慰問金，與苗栗縣榮民服務處攜手關懷照顧清寒榮民(眷)家庭，同時發揮雪中送炭精神，傳遞善的能量。

苗栗縣榮民服務處陳處長表示，感謝協會關懷之意。秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」及「榮眷在哪裡、關懷到哪裡」的目標，賡續積極鏈結各社會組織資源，擔任地區資源整合平台，透過跨區聯繫、溝通及參與，建立高效指揮應變機制，擴大資源整合範圍，及時精準地投入服務，成為輔導會應變前進指揮中心，並加強與地方仕紳、優秀企業代表、退伍軍人社團及善心團體的聯繫，攜手關懷照顧榮民(眷)。