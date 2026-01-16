苗榮處挺華山基金會寒冬送暖年菜活動

華山基金會昨（十六）日在苗栗縣政府文化觀光局舉辦「寒冬送暖年菜」活動，苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗縣議員孫素娥、許櫻萍、徐筱菁、楊明燁連袂出席，苗栗縣榮民服務處陳立中處長及柯長榮副處長亦出席以行動支持華山基金會，一同守護長輩在寒冬中溫馨過年，享用熱騰騰年菜。

苗栗榮服處處長陳立中表示，苗栗榮服處與華山基金會長期以來互為「友軍」，對於轄區內年邁、孤苦的長輩，雙方常透過訊息通報與資源交換、共同發掘與訪視孤獨老人長輩，將物資送至有需求的長輩手中，或參與該處舉辦的「百歲榮民慶生」活動，確保服務無死角。

本次活動正值馬年新春前夕，許多華山基金會的長者與志工皆到場賀新春，會場兩側更有在地書法好手揮毫寫春聯，為即將到來的春節增添許多年味。活動開場由「貝思特幼兒園」擔任小小報「馬」仔，透過天真活力的舞蹈捎來春天的喜訊，隨後，邱副縣長也邀現場嘉賓一同揮毫寫春聯，提前為新的一年除舊布新，讓長者們感受年節歡快熱鬧的氣氛。

陳立中處長指出，苗栗榮服處與在地社福團體保持聯繫，主動關懷經濟弱勢及獨居長輩，讓愛心不間斷，守護苗栗地區長者幸福生活。