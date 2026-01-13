苗榮處攜手823戰友協會關懷老英雄

為深化對八二三戰役老英雄之關懷與照顧，苗栗縣八二三戰役戰友協會古金龍榮譽理事長昨十三日偕同陳龍理事長及李炳友總幹事等重要幹部一行蒞臨苗栗縣榮民服務處拜訪交流，雙方就老英雄生活照顧及福利資源整合等議題進行意見交換與研討，共同為守護國家付出心力的老英雄謀求更周全的服務，並陳展榮服處年度服務紀實，展現輔導會積極照顧榮民（眷）的成果。

苗栗縣八二三戰役戰友協會古金龍榮譽理事長分享多年來陪伴老英雄的實務經驗，並肯定榮服處在照顧榮民（眷）方面所投入的用心與努力。雙方並就高齡照顧、獨居或行動不便老英雄之支持策略、志工關懷能量整合等議題深入討論，期望透過公私協力，建立更綿密的照顧網絡。

苗榮處陳立中處長偕同柯長榮副處長、王國良總幹事及服務團隊表示，八二三戰役老英雄是國家重要歷史見證者，長期秉持主動關懷、即時協助原則，透過訪視慰問等措施，持續關注老英雄的生活需求與健康狀況。