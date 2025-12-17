苗樂齡學習成果展暨交安戲劇競賽 謝旻憲與梁雅琪獲教育奉獻殊榮

苗栗縣樂齡學習成果展暨交安戲劇競賽謝旻憲與梁雅琪獲教育奉獻殊榮。（記者江乾松攝）

苗栗縣樂齡學習中心成果展暨交通安全戲劇競賽十七日上午在苗栗市巨蛋體育館熱鬧登場，縣府秘書長陳斌山頒獎表揚樂齡教育奉獻獎得主謝旻憲、梁雅琪，以及六所績優中心、績優講師與志工等；除集合全縣十八所樂齡學習中心和三所新住民學習中心，呈現豐碩學習成果外，另辦理融入交通安全觀念的戲劇競賽，學員使出渾身解數爭取佳績，落實終身學習又兼顧長輩的交通安全教育。

今年活動結合「終身學習 一一一」願景，以「樂齡恁慶‧苗栗好行」為主軸，會場匯集全縣十八所樂齡學習中心及三 所新住民學習中心，擺設三十多個攤位展示各具特色的作品，分享年度豐碩的學習成果。縣府秘書長陳斌山、教育處長葉芯慧與科長李曈宣，偕同各級民代與鄉鎮市長頒獎表揚績優單位與個人，並合影留念。

教育部每二年舉辦一次的「樂齡教育奉獻獎」評選，苗栗縣樂齡學習示範中心執行長謝旻憲與教師梁雅琪，分別獲第七 屆樂齡教育奉獻獎的「卓越領導獎」與「教學優良獎」，兩人長期耕耘樂齡課程與教學，營造優質學習場域並規畫多元適性的課程，讓更多長者體驗學習的意義與樂趣。另表揚六所樂齡及新住民績優學習中心、樂齡優良講師十四人、模範生十八人、模範拍檔三十二人、績優志工十七人及導護人員七人。

頒獎典禮後，先後有通霄、三義、卓蘭、竹南、苑裡、三灣、泰安、頭份及造橋九所學習中心，展開交通安全戲劇競賽。學員粉墨登場，搭配別出心裁的道具和服飾賣力演出，劇情穿插交通安全情境，將樂齡核心課程充分融入生活安全觀念，期落實「學習無齡、行的安全」的理念，也契合終身學習與交通安全的「樂齡恁慶‧苗栗好行」主軸。

苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，感謝教育處、各學習中心與學校長期致力深耕樂齡學習領域，還有學員與志工平日熱情參與，才能展現如此亮麗的成果。陳斌山說，縣長鍾東錦一直非常重視人本交通的推動，已選定示範地點改善學校周邊交通環境；落實人本交通後，不但小朋友上下學更方便、安全，到學習中心上課學員的用路安全，同樣會更有保障。

陳斌山密書長希望藉由成果展與交通安全戲劇競賽，吸引更多中高齡鄉親參與多元課程的學習，觀摩交通安全應注意事項；他呼籲長輩踴躍走出家裡，不論到學校、樂齡中心或新住民中心，都能透過學習吸收新知、交流意見、聯絡情感，同時延緩老化、維持健康的身心。

苗栗縣政府教育處長葉芯慧稱讚帶來開場表演的大湖樂齡中心學員，活力十足宛如才十八歲一般，歡迎五十五歲以上的中高齡鄉親多加利用，同樣可以保有青春活力；全縣18所樂齡學習中心都各有發展特色，像苑裡的示範中心就以在地的藺草編織為特色，再結合學校的老少共學，可發揮傳承技藝薪火相傳的效益。會場的攤位不僅展現學習成果，宣導交通安全觀念，同時宣導縣府未來的樂齡學習政策，堪稱一舉三得的年度盛會。