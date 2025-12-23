苗檢成立防恐攻應變小組 從嚴速查辦重大公危案

台北市 / 綜合報導 警方追查台北車站及誠品南西隨機攻擊案，著重張文的金流到底從哪來，他從去年6月起就辭掉保全工作，後續仰賴媽媽每季給的3萬元生活費，不過在今年1月，北上租屋每個月就要花1.7萬，再加上購買裝備、入住旅館等等開銷，花費超過25萬。據了解，他生活疑似極盡節儉，除了維持生命的必要開銷外，其他部分全部投入隨機攻擊的計畫內，不過警方掌握郵局帳戶後發現他雖然金流單純，但曾經到ATM存款，可以證明他有一定的經濟來源。手拿豆漿站在櫃台前，打開錢包掏出千元大鈔，再往裡頭翻找疑似想從裡頭挖出零錢結帳，張文犯案前現身台北市中山區一處超商，悠哉呆坐店內10分鐘，這是他行兇前最後一餐，消費習慣看似都使用現金，警方追查金流遇上難關。員警VS.民眾說：「快點下去，3樓正在疏散中，動作快，裡面的人。」張文犯下隨機攻擊案件，在台北車站隨身行李箱裡頭，裝滿煙霧但和汽油彈，警方追查總裝備要價不斐，台北市刑大大隊長說：「今年的1月中旬，購買一箱24顆的煙霧彈，每一顆煙霧彈值新台幣2千，合計4萬8。」警方查出他一年半前開始計畫，算一算一月入住的租屋處年房租大約20萬，加上一整箱24顆煙霧彈要4萬8千元，犯案前投宿旅館也花了5千7，加總起來還沒算上其他裝備就已經，砸下超過25萬，但去年6月他辭掉月薪4萬的保全工作後，就沒薪資申報紀錄。警方追查張文使用的中華郵政帳戶中，除了媽媽每季提供的3萬塊金援，僅有2-3個來往過的帳號，金流單純不過也發現他曾到ATM存款，可以證明他有一定的經濟來源，另外追查的冷錢包，並未發現張文使用虛擬幣。記者VS.張文父母說：「(有知道兒子的近況嗎)，(有了解到是為什麼會做出這種事情嗎)。」現身殯儀館畫面，張文的父母透露，已經兩年沒和兒子聯繫，偶爾給予的金援，竟疑似被省吃儉用存下來，間接成了隨機攻擊的資金，縝密計畫奪走3位無辜民眾寶貴生命，警方持續抽絲剝繭，要釐清究竟是否真是「孤狼犯案」。 原始連結

華視影音 ・ 22 小時前 ・ 1