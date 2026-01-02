苗社區教保資源中心親子互動劇場 1/5線上報名

苗栗縣社區教保資源中心將於一月十七日辦理「親子互動劇場-好想吃榴槤」親子活動。講師融合教育理念的創意體驗，帶領孩子們探索對未知的渴望及勇於嘗試的重要性，並強調「分享」及「友伴關係」是讓美味加倍的關鍵，親子共同創作水果蛋糕音樂盒亦增加美妙的陪伴關係。

本次活動邀請吳方閑及游靜誼二位講師透過結合說故事、互動遊戲、童謠帶動唱及手作水果蛋糕音樂盒等親子活動。《好想吃榴槤》以一顆神祕又帶刺的榴槤為故事核心，故事描述小老鼠如何克服對未知氣味的恐懼，最終品嚐到榴槤「甜甜蜜蜜」的滋味，親子活動透過戲劇，讓孩子在遊戲與笑聲中培養同理心，並在生活中勇敢表達自我、尊重他人，引導孩子思考「每個人都可以有不同的喜好」，並學習面對未知事物時的好奇與勇敢。本活動將於一月五日至十二日受理線上報名，報名網址https://www.beclass.com/rid=3050252694372aa9c788，洽詢電話：037-559717吳小姐。