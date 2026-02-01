苗縣三義雙潭山林遭濫倒惹眾怒 警鎖定車號追人

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉雙潭村與銅鑼鄉交界處的119縣道支線邊坡山林，前(1/30)天被發現遭濫倒2車次的廢棄裝潢材料等事業廢棄物，引發民怨痛斥「可惡至極」。轄區苗栗警分局今天表示，當天已受理報案，依違反廢棄物清理法偵辦，並已掌握涉嫌濫倒車號，循線追查中。

苗栗縣好山好水，三義鄉雙潭村位處關刀山山系，環境更為天然、清幽，加上桃李地方特色農產，為縣內休閒農業區所在之一。但在與銅鑼鄉交界處119縣道支線邊坡山林，1月30日被發現遭濫倒大量廢棄物，引發民怨。

廣告 廣告

地方痛斥，明明是自然景觀的好地方，卻一直有人偷倒廢棄物，完全沒公德心，還把善後的成本丟給大家承擔，雙潭村好山好水，本來就該是乾淨、安靜、讓人呼吸的地方，不是被當成別人圖方便的垃圾場。

苗栗警分局表示，三義分駐所於1月30日下午1點50分許，受理民眾報案，即派員會同苗栗縣政府環境保護局人員前往稽查，被棄置的廢棄物為冷氣出風管、廢棄裝潢材料等事業廢棄物，約有2貨車次載運量，經調閱相關路口監視影像，已鎖定涉案可疑車輛，持續追查涉案嫌疑人到案。

苗栗警分局呼籲業者與民眾，廢棄物清理應尋求合法途徑或廠商，發揮公德心，共同維護良好環境，切勿心存僥倖胡亂棄置廢棄物，若經查獲任意棄置行為絕不寬貸，民眾勿以身試法。

【看原文連結】

更多自由時報報導

德式幽默？霍諾德爬101經過辦公室 「德國在台協會」這句話戳中網友

30年回憶沒了！嘉義知名渡假村招不到員工宣布停業

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

北台灣濕冷！週二回溫 週六另一波冷氣團報到

