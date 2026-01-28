苗縣信德國小公辦民營7月喊停 學生不足30人 不排除併校

苗栗頭份信德國小原由光罩基金會公辦民營經營，董事長過世後不續約，7月回歸縣立，縣府將評估特色或特殊教育，學生不足可能併入斗坪國小。（信德國小提供／呂麗甄苗栗傳真）

苗栗縣頭份市信德國小原由台灣光罩基金會以公辦民營方式經營，但因董事長吳國精去年過世，基金會後人不再續約，縣府將於今年7月合約期滿後收回校務，改回縣立國小。縣長鍾東錦與教育處長葉芯慧表示，將評估維持特色或特殊教育，若學生不足，不排除併入斗坪國小。

曾以森林小學特色聞名的頭份市信德國小，因與台灣光罩基金會合作的公辦民營合約將於今年7月3年合約期滿後不再續約，縣府已決定收回校務，改回縣立國小。相關議題日前在縣務會議中討論，縣政府先決定收回改回縣立國小，教育處長葉芯慧表示，有機會讓信德國小繼續維持特殊教育走向國小，鍾東錦贊同，但如果無法走特殊教育路線時，學生數又不足時，可考慮與斗坪國小併校。

信德國小原由台灣光罩基金會負責經營，但因台灣光罩公司董事長吳國精去年辭世，家族後人決定不再接續經營，合約期滿後將不再續約，因此縣府將於7月收回校務並回歸縣立體制。教育處說明，回歸公立學校後，課程將依「十二年國民基本教育課程綱要」辦理，原公辦民營期間發展的特色課程將融入「綜合活動」及「體育與健康」等學習領域（三年級至六年級），確保教學銜接順暢。

教育處表示，若全校學生數（不含幼兒園）低於30人，將依《苗栗縣縣立國民中小學變更或停辦作業辦法》啟動合併或停辦專案評估。師資與資源方面，教育處表示，公辦民營期間師資依法編制，未來若持續特色或特殊教育發展，且仍維持公辦民營模式並獲企業支持，縣府相關資源將維持現行作法。

信德國小校長黃文昭表示，全校約180人，學生數近10年穩定成長。回歸縣立後將延續森林與在地特色教育，期盼縣府提供師資與資源，培養學生獨立思考能力。（呂麗甄攝）

校長黃文昭表示，目前全校學生約180人，其中國小部約160人、幼兒園約20人，近10年來人數穩定成長，與他到任初期約140餘人相比略有增加。合約期滿後，師資配置原則不變，課程將微調以配合實驗教育計畫結束，但教學理念與培育方向不變。學校以森林與在地特色教育為核心，包括攀樹、里山茶香等課程，結合地方茶產業、客家地形及土地公廟文化。

黃文昭指出，回歸縣立國小後仍將延續特色教育，並期盼縣府協助師資與資源，讓學生培養獨立思考與思辨能力，建立正確價值，面對社會具備能力。

