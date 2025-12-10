苗縣免費營養午餐可望115年9月上路 納4類教職員

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣議會今天三讀通過縣府115年度總預算案，縣府與鄉鎮市公所攜手推動的學生免費營養午餐，可望於明年9月新學年上路，實施對象納入校長、班導師與特教助理員及學生助理員。

苗栗縣議會第20屆第6次定期會今天進行二、三讀會及討論提案，多名議員關切縣府推動與鄉鎮市公所合作辦理學生免費營養午餐案。鍾東錦表示，感謝議會支持與18鄉鎮市長配合，促成全台唯一由縣府、鄉鎮市共同推動的免費營養午餐模式。

鍾東錦指出，學生營養午餐金額將提高至每餐新台幣60元，讓學生吃得好、更加營養，所需經費由縣府、鄉鎮市公所各負擔一半，免費對象除了全縣公私立國中小學、縣立高中共計約4萬名學生，也納入校長、導師、特教教師助理員及特教學生助理員。

鍾東錦說，這是縣府在財政艱困情況下不得已的方法，希望讓學童吃得好、家長減輕負擔，他也承諾鄉鎮市長，未來若財劃法確定實施、財源足夠，營養午餐補助費用就可全部由縣府負擔。

苗栗縣政府教育處表示，縣內18鄉鎮市長口頭允諾配合免費營養午餐政策，近期會陸續發文公所確認，最快可望於115年9月新學年上路。（編輯：陳仁華）1141210