苗縣全國唯二推動危老重建推重師制度授證 受理79件已核65件

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣自2019年推動危老重建推動師制度以來，已培訓119名專業推動師，共受理79件危老重建案，核准65件，其中47件由推動師輔導，重建後居住空間，平均成長約7.9倍。而苗栗縣與台北市也是全國唯二推行危老推動師制度的縣市；苗栗縣政府今(30)日舉辦新增43名重建危老推動師授證典禮，並分享重建案例，縣長鍾東錦感謝重建危老推動師投入重建輔導的辛勞與付出。

苗縣府工商發展處指出，自推動危老重建推動師制度以來，共受理79件危老重建案，核准65件，其中47件由推動師輔導，佔比高達67％。統計顯示，經推動師協助的案件平均核准天數為104天，較未協助案件的132天縮短28天，提升效率21.22％，透過危老推動師專業輔導，重建效率大幅提升。截至目前，苗栗縣核准的65件危老重建案，重建前居住空間僅有7354坪，重建後提升至58708坪，平均成長約7.9倍。不僅顯著改善民眾居住品質，讓居住空間大幅增加，城市面貌煥然一新。

工商發展處也分享多個成功重建典範案例，其中竹南鎮南大路及頭份市自強路案例，為推動師輔導完成的醫養照護型日照中心，目前結合中醫診所與物理治療所，完善社區長照服務，提升在地長照資源。

鍾東錦指出，自推動危老重建推動師制度以來，協助許多民眾順利完成重建，縮短行政流程提升效率；感謝推動師團隊、各界專業人士及鄉親的共同努力，苗縣府未來將持續在危險及老舊建築物重建政策上的積極推進，攜手打造苗栗宜居城市。

苗栗縣政府舉辦新增43名危老重建推動師授證儀式。(記者張勳騰攝)

