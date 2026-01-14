苗縣公有電動車充電樁 1/16正式營運至2/28有優惠

苗栗縣政府於全縣完成建置155支電動車公有充電樁，將於16日全面正式營運，並至2月28日提供優惠。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府於全縣完成建置155支電動車公有充電樁，將於16日全面正式營運，並至2月28日提供優惠，快充每度10元、慢充每度7元，方便農曆春節期間出遊返鄉民眾；3月1日起恢復快充每度13元、慢充每度10元。

縣府推動智慧城市願景及綠色運輸發展，分期建置縣內電動車公有充電樁，期間並經逾半年的觀察檢討與優化，將於1月16日起全面正式營運。

縣府交通工務處表示，全縣現有快充36槍、慢充119槍，合計155槍，正式營運後收費模式全面改「充電度數(kWh)」計價，快充每度電收費13元、慢充每度電收費10元。

廣告 廣告

不過，縣府交通處表示，適逢農曆春節將屆，為提升充電設施使用率，帶動人潮商機，並促進地方商圈經濟與活絡觀光產業，縣府祭出「感恩優惠」，自正式營運日起至2月28日，快充每度10元、慢充每度7元計價。3月1日起恢復快充每度13元、慢充每度10元。

此外，縣府推動「苗栗通」App，將縣內各項交通資源進行數位整合，除公有充電樁，還有微笑單車、公車動態、停車資訊、繳費查詢等，讓民眾透過手機即可掌握全縣交通相關資訊動態。

【看原文連結】

更多自由時報報導

屏東也跟進！全國營養午餐政策一次看 僅新北、嘉義縣市未免費

82歲混元禪師驚傳病逝 曾預測陳水扁當選總統

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

涉酒後性侵女兒348次被求處重刑 北捷警隊分隊長住處輕生

